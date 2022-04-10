Дортмунд, Германия, , 15:39 — REGNUM Как сообщает издание Sky Sports, 33-летний опорный полузащитник «Боруссии» и сборной Бельгии по футболу Аксель Витсель отказался продлевать контракт с дортмундским клубом. Футболист покинет клуб после завершения сезона.

Аксель Витсель и Киран Триппьер Андрей Пронин © ИА REGNUM

Аксель Витсель перешел в «Боруссию» 6 августа 2018 года из китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 33-летнего бельгийца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.

В текущем сезоне Аксель Витсель принял участие в 36-ти матчах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Майнца-05», который стал победным. В составе сборной Бельгии на счету полузащитника один гол в четырех матчах.