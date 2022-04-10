Москва, 10 апреля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за дождя. Об этом 10 апреля следует из данных прогностической карты учреждения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь в Москве

«Желтый — погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении.

Предупреждение о дожде в мегаполисе действует с 21:00 мск 11 апреля до 10:00 мск 12 апреля, по Московской области — с 09:00 11 апреля и до 10:00 12 апреля.