Воронеж, 10 апреля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Возгорание электрощитков на всех семи этажах многоэтажного жилого дома в Воронеже произошло днём 10 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Электрощитки загорелись на всех семи этажах в третьем подъезде дома №38а по улице Ворошилова, сообщение об этом поступило к спасателям в 14:10.

«В подъезде образовалось сильное задымление и высокая температура на верхних этажах. Прибывшими пожарными подразделениями эвакуировано 14 человек, 10 — в масках спасаемого и четыре человека при помощи высотного коленчатого подъемника», — уточнили в МЧС.

Возгорание оперативно ликвидировали, обошлось без пострадавших. По предварительным данным, его причиной стало короткое замыкание электропроводки.