Москва, , 15:34 — REGNUM В День космонавтики 12 апреля президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут встречу на космодроме Восточный в Амурской области. Об этом говорится в сюжете программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

Александр Лукашенко и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

На Восточном Путин и Лукашенко проведут встречу с рабочими и ознакомятся с ходом продолжающегося строительства космодрома. Президент России вручит государственные награды космонавтам.

Также лидеры двух стран дадут совместную пресс-конференцию. Ведущий программы Павел Зарубин отметил, что одной из тем пресс-конференции станет ситуация на Украине.

День космонавтики празднуется 12 апреля — в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин впервые в мире совершил полёт в космос. Гагарин совершил полёт на космическом корабле «Восток-1». Он провёл в космическом пространстве 108 минут, совершив орбитальный облёт Земли.