Лестер, Великобритания, , 15:33 — REGNUM Сегодня, 10 апреля, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» футбольный клуб «Лестер Сити» в матче 32-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет лондонский «Кристал Пэлас». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Баннер футбольного клуба «Лестер» fourthandfifteen

Стартовые составы команд:

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Чаглар Сеюнджю, Амарти Даниэль, Люк Томас, Юри Тилеманс, Нампали Менди, Кирнан Дьюсбери-Холл, Джеймс Мэддисон, Патсон Дака, Адемола Лукман.

«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Тайрик Митчелл, Марк Гэи, Йоаким Андерсен, Натаниэль Клайн, Шейху Куяте, Джефри Шлупп, Конор Галлахер, Джордан Айю, Уилфрид Заа, Жан-Филипп Матета.

На данный момент «Лестер Сити» с десятью одержанными подами, одиннадцатью поражениями и 37-ю набранными очками занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с тем же количеством очков располагается на девятой строчке.