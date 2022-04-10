Луганск, , 15:32 — REGNUM ВСУ обстреляли Первомайск с применением артиллерийского орудия. Об этом 10 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 15.00 с направления н.п. Новозвановка по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (5 снарядов)», — отмечается в сообщении.

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