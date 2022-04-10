Тюмень, 10 апреля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Тюменской области Александру Кублякову принять к производству уголовное дело по факту гибели двух подростков в результате дорожно-транспортного происшествия в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Установлено, что 9 апреля 2022 года на перекрёстке улиц Червишевский тракт и Баумана в Тюмени столкнулись два автомобиля. В одном из них находилось пятеро подростков. Смертельные травмы получили 14-летний пассажир и 17-летний водитель, в медучреждение доставлены 15-летний подросток и 18-летний гражданин.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по ч.5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Александр Бастрыкин поручил следователям установить все обстоятельства ДТП, а также причины, способствующие аварии. Ход расследования поставлен на контроль в Центральном аппарате СК России, отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало РЕ, погибшего несовершеннолетнего, по информации ГИБДД, в 2022 году уже восемь раз привлекали к административной ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения.