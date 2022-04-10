Братислава, 10 апреля 2022, 15:26 — REGNUM Словакия ведет переговоры с Украиной о возможной продаже самоходных гаубиц «Зузана». Об этом 10 апреля в эфире Словацкого ТВ сообщил глава минобороны республики Ярослав Надь.
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«Ведем с Украиной переговоры о возможной продаже самоходных гаубиц «Зузана». Речь идет именно о продаже», — отметил он.
«Также ведем переговоры о возможном ремонте поврежденных украинских танков Т-72 и Т-75 на наших оборонных предприятиях. Мы могли бы отремонтировать и вернуть их обратно Украину», — добавил он.