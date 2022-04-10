Донецк, 10 апреля 2022, 15:21 — REGNUM ВСУ выпустили по Спартаку 6 мин калибра 120 мм. Об этом 10 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:55 — н.п. Авдеевка — н.п. Спартак: выпущено 6 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.
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