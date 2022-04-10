Нью-Йорк, США, 10 апреля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. С начала спецоперации Вооруженных сил России по защите Донбасса в соседние с Украиной страны прибыли свыше 4,5 млн украинских беженцев. Об этом 10 апреля сообщает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

По информации на сайте управления ООН, общее число уехавших с Украины в период с 24 февраля по 9 апреля составляет 4 503 954, при этом за сутки это число выросло на 62 291 человека.

Также уточняется, что 2 593 902 беженца из этого числа за указанный период прибыли в Польшу, 686 232 – в Румынию, 419 101 – в Венгрию и 410 882 в Молдавию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Калужской области установили дополнительные социальные гарантии военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины.