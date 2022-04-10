В День космонавтики Путин вместе с Лукашенко посетят космодром «Восточный»
Москва, 10 апреля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в День космонавтики, 12 апреля, вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетит космодром «Восточный».
Kremlin.ru
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Лидеры РФ и Белоруссии вместе прилетят на космодром «Восточный» в День космонавтики, посмотрят, как продолжается строительство, а также наградят космонавтов и ответят на вопросы прессы, передает телеканал «Россия 1».
Также президент РФ планирует провести совещание по развитию Арктики.