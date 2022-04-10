Москва, 10 апреля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в День космонавтики, 12 апреля, вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетит космодром «Восточный».

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Лидеры РФ и Белоруссии вместе прилетят на космодром «Восточный» в День космонавтики, посмотрят, как продолжается строительство, а также наградят космонавтов и ответят на вопросы прессы, передает телеканал «Россия 1».

Также президент РФ планирует провести совещание по развитию Арктики.