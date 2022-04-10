Донецк, 10 апреля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Ясиноватую и Донецк обстреляли из «Градов». Об этом 10 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Dnr-online.ru Флаг ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «"Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: ️14:40 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 15 ракет из БМ21 «Град»; ️14:50 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 ракет из БМ21 «Град», 6 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 122 мм.