Москва, , 15:04 — REGNUM Экспертный совет национальной анимационной премии «Икар» объявит победителей 5 июня. Об этом организаторы премии сообщили агентству ТАСС.

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Торжественная церемония вручения премии пройдёт в Школе современной пьесы. Церемония будет посвящена начальному периоду 110-летней истории анимации в России.

На победу в главной категории «Полный метр» претендуют мультфильмы «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» Алексея Цицилина, «Плюшевый Бум!» Дениса Чернова и Ильи Куприянова и «Три богатыря и конь на троне» Дарины Шмидт и Константина Феоктистова. Среди короткометражек в шорт-лист премии вошли проекты «Базилик Фэт-Фрумос и царская дочь» Александра Черногорова, «Белый-белый день» Василия Чиркова, «Огурцы» Леонида Шмелькова и «Синий лев» Зои Трофимовой.

Звание лучшего режиссёра получит Леонид Шмельков, Александр Черногоров, Василий Чирков, Дмитрий Геллер или Мария Коган-Лернер. Всего будут вручены награды в 14 номинациях.

Национальная анимационная премия «Икар» основана в 2014 году. Учредителями премии являются Союз кинематографистов России, Ассоциация анимационного кино и Открытый российский фестиваль анимационного кино. Победителей премии выбирает экспертный совет, в который входят 50 авторитетных представителей отрасли.