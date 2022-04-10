Лондон, 10 апреля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. 19-летний центральный защитник молодежной сборной Англии U19 и воспитанник лондонского «Челси» Леви Колвилл может покинуть клуб в грядущее летнее трансферное окно. Об этом 10 апреля сообщил журналист Фабрицио Романо.

Pixabay.com «Челси»

По информации источника, в подписании Колвилла заинтересован ряд европейских топ-клубов. Трансферная стоимость английского защитника, согласно данным портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Леви Колвилл, выступая за «Хаддерсфилд» на правах годичной аренды, принял участие в 25-ти турах Чемпионшипа 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил пять желтых карточек.