Пермь, 10 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Перми грузовик «КамАз» врезался в одно из зданий местной целлюлозно-бумажной компании. Об этом сообщают местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Камаз

По данным изданий, инцидент произошёл в ночь на 9 апреля. Сотрудник предприятия завёл мотор и врезался в здание. В результате возникшего пожара мужчина погиб.

На самом предприятии журналистам пояснили, что компания работает в штатном режиме и оказывает следственным органам помощь. В СКР пока не дали официальных комментариев.