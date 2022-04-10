Ханты-Мансийск, , 14:49 — REGNUM На реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югра) девять человек на снегоходах провалились под лед, семь из которых смогли выбраться и еще два пропали без вести. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Снегоходы

Уточняется, что, по данным следователей, 9 апреля около 21.30 (19.30 мск) девять человек на трех снегоходах двигалась по льду протоки Сургутская реки Обь в сторону острова Раздорный без учета погодных условий и толщины льда, не соблюдая правила безопасности.

«Из-за недостаточной толщины льда снегоходы провалились под лед, семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, смогли выбраться на лед, а двое мужчин в возрасте 36 и 46 лет пропали без вести», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и добавляется, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тоджинском районе Тувы следователи организовали проверку по факту гибели пятилетнего мальчика.