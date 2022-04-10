Ханты-Мансийск, , 14:48 — REGNUM В Югре перед судом предстанет начальник тепловых сетей Пыть-Яха, которого обвиняют в падении девочки в колодец теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Канализационный колодец Kaluga.sledcom.ru

Установлено, что 10 января 2022 года 11-летняя девочка, возвращаясь из школы домой, упала в открытый колодец теплоснабжения, расположенный в микрорайоне Солнечный в Пыть-Яхе. Она по пояс оказалась в холодной воде, но при этом смогла позвонить матери по телефону, и благодаря этому была вызволена из колодца. Ребёнок, помимо физических и моральных страданий, получил переохлаждение.

Причиной несчастного случая, по версии следствия, явилось отсутствие крышки колодца, территория вокруг которого не имела запретительных ограждений. За содержание и эксплуатацию данного колодца отвечает МУП «Управление городского хозяйства» Пыть-Яха.

Начальник тепловых сетей муниципалитета обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января 2022 года в Оренбурге ребёнок упал в открытый колодец.

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