Манчестер, Великобритания, 10 апреля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. 63-летний немецкий функционер, экс-директор московского «Локомотива» по спорту и развитию и главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник стал худшим тренером команды по проценту побед в эпоху Английской Премьер-лиги. Об этом 10 апреля сообщило издание Orta Sports.

«Манчестер Юнайтед»

Потерпев поражение от «Эвертона» в матче 32-го тура со счетом 0:1, «Манчестер Юнайтед» в семнадцати матчах под руководством Рангника смог одержать лишь восемь побед. Таким образом, процент побед «красных дьяволов» составляет 47%, что является худшим результатом среди всех главных тренеров, работавших ранее с «Ман Юнайтед» в АПЛ.

На данный момент «Манчестер Юнайтед», одержав четырнадцать побед и набрав 51 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.