Лондон, 10 апреля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. 29-летний центральный защитник лондонского «Челси» и сборной Германии по футболу Антонио Рюдигер хочет получать в новой команде по новому контракту 12,5 миллиона евро. Об этом 10 апреля сообщил журналист Николо Скира.

Pixabay.com «Челси»

Также сообщается, что Рюдигер хочет большой подписной бонус в размере 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Антонио Рюдигера претендуют «Реал», «Барселона», «Бавария» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 28-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Брентфорда», «Тоттенхэм» и «Лестер Сити» и получил шесть желтых карточек.

Рюдигер выступает за «Челси» с 9 июля 2017 года после перехода из «Ромы» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость немецкого защитника, по оценкам портала transfermarkt, также составляет 35 миллионов евро.