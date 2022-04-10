Кашин, Тверская область, 10 апреля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Мальчика спасли со льдины в акватории реки Кашинка в Кашине Тверской области, следственные органы начали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 10 апреля.

Льдина

По предварительным данным, 9 апреля мальчик 2009 года рождения, проходя возле моста через реку Кашинка, залез на льдину. Льдина оторвалась от берега и поплыла вместе с мальчиком по течению. Ребёнка спасли сотрудники МЧС.

Следственные органы начали проверку по факту произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.