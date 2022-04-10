Екатеринбург, 10 апреля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Свердловской области с начала весны из-за ДТП погибли два ребёнка. Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

Всего дети стали участниками 30 аварий. В 11 случаях пострадавшими стали 10 юных пешеходов, а в 22-х дети были пассажирами.

ГИБДД рекомендует взрослым объяснять детям правила дорожной безопасности и рассказывать об опасностях, которые могут их подстерегать на дороге. Также сотрудники инспекции призывают водителей быть бдительными.