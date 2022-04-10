Москва, 10 апреля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Возможную провокацию украинских нацистов, которая связана с распространением ложной информации о действиях военнослужащих российских Вооруженных сил в городе Ирпень, поручил расследовать председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Пресс-служба СК РФ Александр Бастрыкин

«По информации Министерства обороны Российской Федерации, украинские военнослужащие готовят очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в городе Ирпень Киевской области», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе совершения этой провокации сотрудники СБУ намерены перевезти из морга тела местных жителей, погибших от обстрелов артиллерии ВСУ, с целью проведения постановочной акции якобы военных преступлений России.

Кроме того, отмечается, что СК РФ намерен дать правовую оценку действиям тех, кто собирался распространить заведомо ложную информацию о российских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать новые сведения о преступлениях украинских нацистов против мирного населения.