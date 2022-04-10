Россошь, Воронежская область, 10 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Авария на сетях водоснабжения устранена в Россоши Воронежской области 10 апреля, об этом сообщили в телеграм-канале правительства региона.

Rossadm.ru На месте коммунальной аварии. Россошь

Авария произошла утром 10 апреля на канализационно-насосной станции на улице Малиновского.

По данным на 13:30 10 апреля авария устранена, уточнили в пресс-службе правительства области.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Россоши произошло несколько крупных аварий на коллекторе, в результате десятки тысяч жителей на длительное время оставались без воды.