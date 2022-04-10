Москва, , 14:30 — REGNUM Жители России в марте 2022 года приобрели 55,1 тыс. легковых автомобилей, что на 63% ниже показателей того же месяца предыдущего года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.

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Март 2022 года оказался для российского авторынка одним из худших месяцев за последние годы. Более низкие продажи были зафиксированы только в апреле 2020 года — тогда дилерские центры по всей стране были временно закрыты из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Всего по итогам первого квартала текущего года в России продано 277,3 тыс. новых легковых авто. В сравнении с первым кварталом 2021 года продажи снизились на 28%.

Директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шпаринский объяснил, что спрос на новые авто в марте снизился из-за неоднократного повышения цен со стороны производителей. Также в связи с антироссийскими санкциями приостановлены поставки ряда иномарок.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский ожидает, что в апреле 2022 года продажи новых автомобилей могут упасть до 70% от показателей 2021 года. Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич добавил, что при оптимистичном сценарии поставки автомобилей могут возобновиться осенью 2022 года. При этом дефицит сохранится как минимум до 2023 года.

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