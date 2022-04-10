10 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Тех, кто предал Родину, подавшись в сложный для неё момент за привычной и сытой жизнью, не понимают, что мир уже не будет прежним. Позиция страуса не поможет вернуться. Мнения соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 16:00 — REGNUM После публикаций ИА REGNUM инициатива введения санкций против сбежавших из России на фоне военной спецоперации стала одной из самых обсуждаемых в соцсетях. Люди возмущены поведением «поехавших», особенно таких, которые разменяв свою любовь к родине на привычную сытость и комфорт, стали из-за бугра публично унижать и оскорблять бывших сограждан. Особенно много комментариев написали в нашем телеграм-чате. Предлагаем читателям ознакомиться с наиболее характерными суждениями.

Караваджо. Поцелуй Иуды. Около 1602

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»Те, для кого жрачка дороже совести, как раз и сбежали, надеюсь, оставшиеся крысеныши последуют за ними в ближайшее время», — считает Елена. «Никогда не пускать этих крыс», — предлагает Г.

«Не только сбежавшим, но и их детям и внукам запретить въезд в Россию! Многие сейчас бегут в Израиль, можно только посочувствовать этой стране, поскольку такое количество Иуд может серьёзно повредить государству Израиль! Было бы замечательно, если бы наша Родина очистилась от Пескова, Мединского, Гинзбурга, Мурашко, Голиковой, Поповой и им подобных!» — призывает Екатерина.

«На днях услышал самый точный маркер идентификации народа и интеллигенции. Подходишь к человеку и говоришь: «Пора валить». Интеллигент спросит: «Куда?», а народ: «Кого?» — информирует G.K.

«Пусть приезжают! Сначала суд, потом пересылка по этапу, нары и трудовые будни по восстановлению Донбасса. С Урганта уже можно начинать», — отмечает Татьяна.

Иван Ургант Дарья Драй © ИА REGNUM

«Пусть возвращаются, да и законов таких нет, чтобы лишать гражданства. А вот от кормушки отлучить пожизненно. Сельская нищета Лазареву привела в ярость… Пусть хлебушка куснёт. Чёрного. С икоркой. С кабачковой», — поделился мнением Александр Озоранский.

«Обязательно надо запретить въезд всем политикам и медийным личностям, которые именно сейчас уехали за границу и оттуда высказываются в подобном ключе. Как после такого они планируют выступать и появляться в медийном пространстве той страны и выступать перед людьми той страны, которых назвали пьянью и грязью?» — приводит довод Наталья Боровкова.

«Статью в УК ввести — за оскорбление и дискредитацию русского народа. Чтоб не смели помои лить на людей из-за бугра. И сажать», — предлагает Наталья Морозова.

«Лишать гражданства за малодушие — уж слишком, а вот ограничить в правах гражданских — самое то. Ввести для этих лиц запрет на публичную деятельность (СМИ, концерты и т. д.), занятие должностей в гос. органах, участие не более 30% в бизнесе, ну и т. д.» — соглашается Z.

«Самое болезненное для таких персонажей будет — просто предать их забвению», — считает Анастасия Архипова.

«Запретить обратный въезд в Россию. Хотя бы лет на пять. А потом публичное покаяние и запрет на любую «творческую деятельность». В дворники — ради бога!» — развивает тему Олег Князев.

Анатолий Орлов категорически против прощения предателей:

«Прощают детей, нашкодивших иль свершивших проступок по наивности иль глупости. Прощают врага, что ЧЕСТНО бился. Но прощать тех, кто предавал осознанно и по подлости своей… Это — непростительная глупость!«

"Я никогда не смотрела ни «перлы» Урганта, ни Лазаревой. Хватило нескольких раз. Ничего кроме недоумения не осталось. Поэтому от воплей из-за бугра мне ни холодно, ни жарко. Да и всерьёз их высказывания кто примет? Это отчаяние, злость, бессилие, гнев… На кого только? У нас они не нужны. Я лучше буду фильмы хоть 40-х, да хоть немое кино смотреть, но этих предателей на порог нашей России не пускать!» — рассуждает Оксана.

«Я пока вижу одного честного и здравомыслящего человека России — Кадырова! А всем остальным «героям» — моё презрение! Наша Родина встанет и укрепится, мы не позволим опустить себя ниже плинтуса. Я не ела чёрной икры, но горжусь этим. Мне не опускать глаза, я с Россией. А иначе зачем мой отец прошел через всю Европу? Наш солдат никогда не поднимет руку на мирного жителя, а тем более ребенка. Время рассудит! Всем желаю разума!» — написала Лидия Алексеевна.

Кстати, сегодня, 10 апреля, голосование с вопросом «Имеют ли право публичные люди, бросившие страну в тяжёлое время, право на раскаяние и возвращение?» запустил в своём телеграм-канале руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич.

Александр Малькевич Общественная палата Российской Федерации

За несколько часов более 40% читателей выбрали ответ: «Впускать, но запретить госфинансирование навсегда». Второй по популярности ответ: «Не пускать в страну. Принять специальный закон» (35%).

Как сообщало ИА REGNUM, с началом военной спецоперации по денафикации Украины разномастные «звезды» и «лидеры общественного мнения» подались в бега. Сбежавшая в Испанию телеведущая Татьяна Лазарева, выйдя на днях в эфир через соцсети, заявила, что она, мол, «в ярости от нищеты», которую она видела во многих российских селах. По мнению звезды, в провинции живут «матерящиеся матери» и «никому не нужные дети».

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