Вентспилс, Латвия, , 14:25 — REGNUM В латвийском Вентспилсе из-за введения ЕС антироссийских санкций возникла угроза безопасному хранению жидкого аммиака. Об этом 10 апреля сообщает агентство LETA со ссылкой на председателя местной Думы Яниса Витолиньша.

Химическая опасность

«Если предприятие VK Terminal Services, которое обеспечивает хранение аммиака, останется без газа пропана и будет отключено от электричества, безопасное хранение станет невозможным», — сказал он.

При этом в резервуарах Вентспилса находится 40 тонн жидкого аммиака и из-за санкций предприятие SIA Ventamonjaks не может расплатиться с предприятием SIA VK Terminal Services, в том числе обеспечивающим хранение аммиака.

Отметим, свыше 50% акций предприятия Ventamonjak принадлежат кипрской компании Uralchem Freight Limited, у которой бенефициарным владельцем является российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, попавший под действие антироссийских санкций.