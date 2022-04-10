Генуя, Италия, 10 апреля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. 10 апреля в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» «Дженоа» в матче 32-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет римский «Лацио». Игра начнется в 13:30 по московскому времени.

Эмблема футбольного клуба «Дженоа»

Стартовые составы команд:

«Дженоа»: Сальваторе Сиригу, Хоан Васкес, Сильван Хефти, Никола Максимович, Лео Эстигор, Надим Амири, Филиппо Мелегони, Милан Бадель, Маноло Портанова, Пабло Гальдамес, Роберто Пикколи.

«Лацио»: Томас Стракоша, Патрик Габаррон, Мануэль Ладзари, Адам Марушич, Франческо Ачерби, Лукас Лейва, Луис Альберто, Сергей Милинкович-Савич, Маттиа Дзакканьи, Фелипе Андерсон, Чиро Иммобиле.

Бригада арбитров: Джанлука Манганьелло | Джованни Баччини | Эмануэле Пренна.