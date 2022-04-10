10 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Ростовчане недовольны сбором платы за пользование спортивными объектами на территории парка «Левобережный». Новые правила начнут действовать с 1 мая.

Всеволод Немов, , 20:30 — REGNUM Ростовчане недовольны сбором платы за пользование спортивными объектами на территории парка «Левобережный». Новые правила начнут действовать с 1 мая. Стоимость универсальной спортивной площадки, кортов для большого тенниса и столов для настольного тенниса, а также площадок для бадминтона, волейбола, пляжного футбола и волейбола определена в размере 500 рублей за один час. Ещё 100 рублей придётся заплатить за инвентарь. В социальных сетях интернет-пользователи выразили своё возмущение.

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«Спасибо!» — поблагодарил власти Евгений J.

«Для начала прекратите воровать, чтобы этих сумм [выделяемых на содержание парка. — прим. ИА REGNUM] стало хватать», — считает Татьяна.

«Началось. Скоро ходить по улицам за деньги будем», — предположил Roman R.

«Ожидаемо! У нас так дороги платные становятся. Государство построит за счёт налогоплатильщиков, а «кто-то» себе забирает», — высказалась Ludmils.

«Очередной способ содрать копейку с народа. Когда строили, не рассчитывали на сумму обслуживания и инфляцию», — предположил ещё один пользователь.

«Пусть городские власти приходят и платят. Прививайте любовь к спорту, говорили они, но цены забыли назвать. Вот, пожалуйста, — получите, распишитесь», — заметил участник дискуссии.

«Вот же паразиты. Всё для людей», — негодует Yuliya.

«Нормально, спортобъекты для населения построили. И тут давай бабки драть. Классика. Совесть — это не про вас», — считает пользователь Миру мир.

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«Городской платный парк? Строили его на какие деньги?» — задал вопрос властям Igor.

«В Аксае тоже выкупили все прибрежные зоны. Негде гулять, рыбачить. Вот вам для людей всё», — привёл пример Костя.

«Как обычно, приучили, а потом платно сделали», — отметил Евгений Н.

«А что там обслуживать? Да ещё и за такие деньги? Каждый месяц что-то менять будут? Это что, туалеты что ли, где каждый день уборка нужна. Четыре года всё нормально было», — высказалась Yuliya.

«Позор! Мало того, что это и парком тяжело, назвать, так ещё и платить за это. Через месяц и детскую площадку платной сделают. Туалеты вот уже какой год обсуждают и то не могут ввести в эксплуатацию. А под предлогом парка всё вырубили, скоро вторая очередь под ЖК, и тоже парк обещают. Потом колючей проволокой обнесут и дальше пойдут рубить», — уверена Лена А.

«Просто перестаньте ходить. Нет посетителей — нет денег, нет денег — нет обслуживания, нет обслуживания — нет прибыли, нет прибыли — его продадут», — предположил Roman R.

«Построить — построили, а содержать не смогли! А как вырубать природу, так первые на очереди», — сетует Ксения.

«Сначала туалет сделали платным, теперь зоны отдыха, потом и детские площадки платными сделают», — уверен Саша.

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