Уфа, 10 апреля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сочи» в матче 24-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 10 апреля в Уфе на стадионе «BetBoom Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч Урал — Сочи

Бригада арбитров: Алексей Амелин | Михаил Иванов | Игорь Князев | Константин Аверьянов.

Стартовые составы команд:

«Уфа»: Александр Беленов, Константин Плиев, Алексей Никитин, Юрий Журавлев, Боян Йокич, Руслан Фищенко, Дмитрий Кабутов, Олег Иванов, Вячеслав Кротов, Дилан Ортис, Гамид Агаларов.

«Сочи»: Сослан Джанаев, Ваня Дркушич, Родригао, Игорь Юрганов, Артур Юсупов, Георгий Мелкадзе, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Артем Макарчук, Кирилл Заика, Матео Кассьерра.

На данный момент «Сочи» с двенадцатью победами и 39-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа», набрав лишь 21 очко, располагается на пятнадцатой позиции в зоне вылета.

В последний раз «Сочи» и «Уфа» играли между собой 12 сентября в матче 7-го тура чемпионата России. Тот матч завершился уверенной победой подопечных Владимира Федотова со счетом 3:1. Забитыми мячами отметились Матео Кассьерра (11' Ибрагим Цаллагов), Кристиан Нобоа (36' Ивелин Попов), Жоазиньо (90+4') и Гамид Агаларовы (50' Боян Йокич).