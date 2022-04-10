Москва, 10 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Расчётный ресурс разрабатываемой ядерной энергодвигательной установки транспортно-энергетического модуля «Зевс» составит десять лет. Об этом говорится в статье журнала Роскосмоса «Русский космос».

YouTube Сборка ядерного буксира

Разработка космической транспортной системы с ядерной энергодвигательной установкой в России началась в 2009 году. В 2020 году будущий космический буксир получил название «Зевс». Он войдёт в состав космического комплекса «Нуклон», в структуре которого также будет наземная инфраструктура и необходимые средства выведения.

В материале журнала «Русский космос» описывается схема работы будущего аппарата. Планируется, что транспортно-энергетический модуль будет выводить на околоземную орбиту под головным обтекателем ракеты-носителя. Ядерный реактор будет запущен после того, как модуль выйдет на радиационно-безопасную орбиту высотой свыше 800 км от Земли.

На этой орбите будет проводиться стыковка транспортно-энергетического модуля с модулем полезной нагрузки. Далее сформированный комплекс сможет покинуть околоземное пространство и лечь на заданный курс.

«Расчетный ресурс ядерной энергодвигательной установки составляет десять лет. В течение этого срока модуль способен совершить несколько миссий, возвращаясь на околоземную орбиту для стыковки с очередной полезной нагрузкой и дозаправки рабочим телом для электроракетных двигателей», — говорится в статье.

Планируется, что для создания ядерного буксира потребуется от шести до семи лет. Лётные испытания могут начаться в конце 2020-х годов.