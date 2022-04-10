Калуга, 10 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Калужской области установили дополнительные социальные гарантии военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, сообщает корреспондентИА REGNUM со ссылкой на спикера областного парламентаГеннадия Новосельцева.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Если человек был ранен и стал инвалидом I группы, выплата составит 500 тыс. рублей, II, III группы — 300 тыс. рублей. Выплата родственникам погибших составит 1 млн рублей. Эти выплаты будут идти в дополнение к федеральным», — отметил Геннадий Новосельцев.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, семьи погибших в ходе спецоперации на Украине российских военнослужащих получат дополнительные выплаты. Членам семьи погибшего также будет выплачиваться ежемесячная компенсация. Компенсации получат и раненные в ходе специальной операции на Украине военнослужащие.