Екатеринбург, 10 апреля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Сегодня, 10 апреля, в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» футбольный клуб «Урал» в матче 24-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 уступил самарским «Крыльям Советов». Основное время встречи завершилось со счетом 0:1.

Kc-camapa.ru «Урал» (Екатеринбург) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:3

Единственный мяч на 53-й минуте встречи забил 25-летний российский фланговый нападающий Антон Зиньковский после передачи Максима Глушенкова. Красную карточку на 84-й минуте получил защитник хозяев Алексей Герасимов.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Ассистенты главного судьи — Егор Болховитин и Константин Шаламберидзе.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Илья Помазун, Лео Гогличидзе, Кирилл Колесниченко (Даниэль Мишкич, 59'), Артем Мамин, Алексей Герасимов, Чингиз Магомадов, Андрей Егорычев (Александр Юшин, 85'), Рафал Аугустыняк (Вячеслав Подберезкин, 86'), Рамазан Гаджимуратов (Юрий Железнов, 77'), Олег Шатов (Алексей Евсеев, 85'), Эрик Бикфалви.

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Глен Бейл, Илья Гапонов, Роман Ежов (Данил Липовой, 86'), Александр Коваленко (Денис Якуба, 73'), Фернандо Костанца, Антон Зиньковский (Сергей Пиняев, 73'), Владислав Сарвели (Максим Витюгов, 81'), Максим Глушенков (Дмитрий Цыпченко, 73').