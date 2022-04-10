Сургутский район, Югра, 10 апреля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Югре возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух мужчин в результате провала под лёд трёх снегоходов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Николай Хижняк ИА REGNUM Туристы катаются на снегоходах на территории плато Лаго-Наки

По версии следствия, поздно вечером 9 апреля компания из девяти человек на трёх снегоходах двигалась по льду реки Оби к острову Раздорный. Водители снегоходов пренебрегли правилами безопасности, не учли погодные условия и толщину льда. Снегоходы провалились под лёд, и семь человек, в том числе двое детей, смогли выбраться на лёд, а двое мужчин в возрасте 36 и 46 лет пропали без вести.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дети в результате происшествия получили лёгкие обморожения, с переохлаждением госпитализирована одна женщина.