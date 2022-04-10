Белгород, , 13:49 — REGNUM Численность лосей на территории Белгородской области за год снизилась на 10%, сообщили в пресс-службе правительства региона по данным управления экоохотнадзора. Численность животных определена по итогам зимнего маршрутного учёта.

Лось

«Полевой этап учётных работ длился с января по март. Общая протяжённость учётных маршрутов во всех охотничьих угодьях области составила более 10 тысяч километров. Инспекторы управления, охотпользователи на протяжении более двух месяцев фиксировали следы зверей и визуальные встречи с пернатой дичью. После обработки материалов учёта с помощью специальной методики была определена численность 13 видов охотничьих ресурсов», — уточнил начальник отдела учета и анализа объектов животного мира Алексей Посохов.

Так, в регионе насчитали 90 особей лося — это на 10% меньше, чем насчитывалось год назад. При этом выросла численность косули европейской — в области насчитали 13 049 особей, и оленя благородного — 2 358 животных.

На 45 особей уменьшилась численность кабана. Волков в регионе насчитали всего пять особей — их численность за год упала на 70%.

Также в регионе насчитали 2473 особи лисицы, 7977 — зайца русака, 998 особей куницы, 306 особей хоря, 230 — горностая, 1930 особей белки.