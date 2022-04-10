Ростов-на-Дону, 10 апреля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. С наступлением весны сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России усилят профилактическую работу и контроль за безопасностью на водоёмах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Катер МЧС

«Для обеспечения безопасности людей на водных объектах Ростовской области в весенне-летний период привлекается 72 госинспектора, 25 внештатных инспектора ГИМС, 44 плавсредства и 22 автомобиля», — уточнили в ведомстве.

В преддверии навигации 2022 года завершён ремонт, осмотр судов, допускаемых к эксплуатации в весенне-летний период. С инспекторским составом проведены занятия и инструктажи по мерам и требованиям безопасности.