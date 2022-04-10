Киев, , 13:41 — REGNUM 2,2 тыс. военнообязанных мужчин, пытавшихся покинуть Украину, задержаны с начала спецоперации РФ. Об этом сообщили 10 апреля в МВД Украины.

«Часть из них, с надеждой обойти ограничения на выезд за границу, стали жертвами мошенников. Последние через анонимные каналы предлагают незаконные услуги, за которые берут деньги и исчезают», — отмечается в сообщении.

Некоторые пытались подкупить пограничников, либо выехать по поддельным документам.

Парламент Украины 3 марта одобрил указ Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации, она касается мужчин в возрасте 18 — 60 лет.