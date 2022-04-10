Исламабад, 10 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Лидера партии «Пакистанская мусульманская лига-Наваз» Миана Шехбаза выдвинули оппозиционные партии в качестве объединенного кандидата на пост премьер-министра Пакистана 10 апреля, передает ARY News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

Ожидается выдвижение и других кандидатов.

Выборы нового премьер-министра в Национальной ассамблее назначены на 11 апреля.

Имран Хан покинул пост премьер-министра после того, как парламент проголосовал за вынесение вотума недоверия 174 голосами из 342.