Белгород, 10 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Белгородская область обеспечивает семенным материалом соседей по Центральному Черноземью, а также Краснодарский край, Мордовию, Татарию, Башкирию, сообщили 10 апреля в пресс-службе правительства региона.

condesign Семена

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

На территории Белгородской области работает 18 селекционно-семеноводческих элитопроизводящих организаций, промышленное производство семян элиты и высших репродукций обеспечивают крупные предприятия региона. В числе культуры, семена которых производят в Белгородской области — сахарная свёкла и подсолнечник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что у региона нет проблем с поставками семенного материала для весеннего сева, в том числе и из-за рубежа.