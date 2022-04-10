Ростов-на-Дону, , 13:36 — REGNUM В Ростове-на-Дону ремонт одного из кабинетов в здании городской администрации обойдётся более чем в 7,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Ростовская мэрия Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Заказчиком выступит городское хозяйственное управление. Подрядчику необходимо учесть все указанные в договоре требования, так как здание имеет статус памятника архитектуры федерального значения. В кабинете необходимо провести общие строительные, пусконаладочные и реставрационные работы.

Начать работы планируется в мае. Завершить ремонт предполагается к 30 ноября 2022 года.