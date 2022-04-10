Рим, , 13:34 — REGNUM Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что разочарован поведением президента РФ Владимира Путина в связи с проведением военной спецоперации на Украине. Об этом пишет ANSA.

Сильвио Берлускони (сс) European People's Party

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«Я не могу и не хочу скрывать тот факт, что глубоко разочарован и расстроен», — отметил он.

Путин и Берлускони называли друг друга друзьями. В интервью Corriere dell Sera в 2019 г. президент РФ сказал, что их «связывают многолетние дружеские отношения».

Экс-премьер Италии осенью 2021 г. называл Путина единственным выдающимся лидером на современной международной политической арене.