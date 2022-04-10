Белгородский район, Белгородская область, , 13:30 — REGNUM Пять домов, получивших повреждения в результате взрывов в феврале в Белгородском районе Белгородской области, будут снесены. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по результатам поездки в район губернатора Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

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Глава региона в Майском проверил ход ремонта домов, пострадавших в первый день проведения спецоперации по защите Донбасса. Решено снести пять домов, получивших критические повреждения, и построить на их местах новые дома. Работы планируется завершить к 1 июля 2022 года.

Также в посёлке ведётся ремонт ещё 27 пострадавших объектов, основная часть работ уже выполнена.

«Если есть необходимость внести авансовый платёж строительной организации, мы это оперативно сделаем. У нас теперь есть такая законная возможность. В наших строителях я уверен: всё будет сделано быстро и качественно», — сказал Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция по денацификации Украины и защите Донбасса проводится с 24 февраля.