Вашингтон, , 13:21 — REGNUM Спутниковая интернет-группировка Starlink американской компании SpaceX пострадала от глобального сбоя 9 апреля. Об этом сообщает портал Wccftech.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Проблемы с доступом к сети интернет наблюдались у пользователей из США, Великобритании, Новой Зеландии, Канады и ряда других стран. Перебой в работе системы продолжался около получаса. В это время терминалы пользователей Starlink не могли установить связь со спутниками.

Компания SpaceX начала запускать спутники Starlink в 2018 году. В настоящее время на орбите находится более 2000 таких спутников. В компании рассчитывают довести состав группировки до нескольких десятков тысяч аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле Высший административный суд Франции отказался предоставлять частотные полосы для спутниковой системы Starlink. Отказ в выдаче лицензии объяснили тем, что в стране не были проведены соответствующие общественные слушания.

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