Курган, , 13:21 — REGNUM В Курганской области за сутки на 10 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано шесть человек, выписались по выздоровлении 80. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 92 заражённых коронавирусом курганцев, на четыре человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 10 апреля выявлено 102 379 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 99 662 человека, скончались 1385 пациента (на три человека больше, чем днём ранее).

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