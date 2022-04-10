Курган, 10 апреля 2022, 13:21 — REGNUM В Курганской области за сутки на 10 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано шесть человек, выписались по выздоровлении 80. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего за сутки выявлено 92 заражённых коронавирусом курганцев, на четыре человека меньше, чем днём ранее.
Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 10 апреля выявлено 102 379 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 99 662 человека, скончались 1385 пациента (на три человека больше, чем днём ранее).
Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области за сутки выявили 96 заражённых коронавирусом