Курган, 10 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 10 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано шесть человек, выписались по выздоровлении 80. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 92 заражённых коронавирусом курганцев, на четыре человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 10 апреля выявлено 102 379 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 99 662 человека, скончались 1385 пациента (на три человека больше, чем днём ранее).