Париж, 10 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Свой голос на выборах президента Франции отдала в коммуне Энен-Бомон (департамент Па-де-Кале) кандидат на этот пост от партии «Национальное объединение», депутат французского парламента Марин Ле Пен. Участие кандидата в голосовании транслировали телеканалы страны.

ИА REGNUM Марин Ле Пен

Ле Пен проживает в указанной коммуне с 2007 года и представляет этот округ в нижней палате парламента страны. Кандидат в президенты Франции пришла на избирательный участок без защитной маски, где активно пообщалась с голосующими на выборах и сделала несколько фотографий со своими сторонниками.

При этом она, придерживаясь существующих в стране правил, не стала делать каких-либо заявлений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что избирательные участки открылись 10 апреля в 09:00 мск во Франции, где проходит первый тур президентских выборов.