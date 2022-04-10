Ростов-на-Дону, , 13:19 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов переведены на усиленный вариант несения службы, чтобы обеспечить охрану общественного порядка во время матча «Ростов» — «Локомотив» (Москва). Футбольная баталия в рамках 24-го тура чемпионата России состоится сегодня, 10 апреля, на стадионе «Ростов Арена», передаёт ИА REGNUM.

Охрана стадиона Дарья Драй © ИА REGNUM

Болельщиков просят прибыть на матч за два часа, чтобы исключить скопление очередей и вовремя попасть на стадион. Крупногабаритные личные вещи нужно оставить в камерах хранения. Следует участь также, что в Ростовской области действует масочный режим.

«Помощь полиции в обеспечении безопасности окажут сотрудники частных охранных предприятий, стюарды и участники общественных формирований правоохранительной направленности», — уточнили в донском управлении МВД России.

Стартовый свисток на «Ростов Арене» будет дан в 19:30 мск.