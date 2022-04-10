Ростов-на-Дону, 10 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов переведены на усиленный вариант несения службы, чтобы обеспечить охрану общественного порядка во время матча «Ростов» — «Локомотив» (Москва). Футбольная баталия в рамках 24-го тура чемпионата России состоится сегодня, 10 апреля, на стадионе «Ростов Арена», передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Охрана стадиона

Болельщиков просят прибыть на матч за два часа, чтобы исключить скопление очередей и вовремя попасть на стадион. Крупногабаритные личные вещи нужно оставить в камерах хранения. Следует участь также, что в Ростовской области действует масочный режим.

«Помощь полиции в обеспечении безопасности окажут сотрудники частных охранных предприятий, стюарды и участники общественных формирований правоохранительной направленности», — уточнили в донском управлении МВД России.

Стартовый свисток на «Ростов Арене» будет дан в 19:30 мск.