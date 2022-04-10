Томск, 10 апреля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявлен 141 новый случай заражения коронавирусом. В 11 случаях потребовалась госпитализация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 127 825.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 124 744 человека, в том числе 23 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 800 жителей.