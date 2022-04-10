Салехард, , 13:15 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 10 апреля за сутки госпитализировали пять человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 63 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровел за сутки 67 ямальцев. Заразился коронавирусом 47 человек — на четверых меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых один вахтовик.

С начала пандемии в ЯНАО на 10 апреля зарегистрировано 135 982 случая заражения коронавирусом, выздоровели 134 069 человек, 1038 скончались.

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