Салехард, 10 апреля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 10 апреля за сутки госпитализировали пять человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 63 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели за сутки 67 ямальцев. Заразился коронавирусом 47 человек — на четверых меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых один вахтовик.

С начала пандемии в ЯНАО на 10 апреля зарегистрировано 135 982 случая заражения коронавирусом, выздоровели 134 069 человек, 1038 скончались.